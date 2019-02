VIDEO Wagen belandt boven op dak van aanrijder en in haag na botsing op kruispunt Prison KOEN MOREAU

13 februari 2019

17u28 1 Lede Bij een zwaar ongeval aan het kruispunt Prison in Wanzele zijn woensdagmiddag als bij wonder slechts twee lichtgewonden gevallen. De klap was nochtans immens.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 uur. Een gele bestelwagen die vanuit Oordegem richting Lede reed, greep een Peugeot in de flank. De bestelwagen draaide om zijn as en de Peugeot kwam deels op het dak van de bestelwagen en op zijn zijkant tot stilstand in de haag van Paul Van Leuven en Marie-Louise Coppens. De inzittenden konden op eigen kracht hun voertuigen verlaten. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Vrijwilligers van brandweerpost Lede ruimden olie en brokstukken op.

“Sinds in Wanzelekouter enkele rijrichting werd ingevoerd is het aantal ongevallen gedaald, maar vandaag wordt nog maar eens bewezen dat hier dringend iets moet gebeuren vooraleer er zwaargewonden of doden vallen”, stelt Paul duidelijk. Schepen van Openbare Werken Robert De Mulder (CD&V) kwam eveneens ter plaatse. Hij kon enkel bevestigen dat de van de jarenlang beloofde voorrangswijziging binnenkort werk wordt gemaakt.

Het kruispunt Prison is al jaren een zwart punt met een heel groot aantal ongevallen. Sinds 2015 belooft het gemeentebestuur al de voorrangsregeling op het traject Lede-Oordegem te wijzigen naar een voorrangsweg. Na een zwaar ongeval in november vorig jaar luidde het dat de voorrangsregeling eind februari begin maart zou worden ingevoerd. Met een beetje geluk was dit ongeval dan ook het laatste in een lange rij.