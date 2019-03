Video’s. Toch uitslag voor door storm afgelaste carnavalsstoet: Begrafenisstoet Goedemor grote winnaar, podiumplaats voor elke groep KOEN MOREAU

24 maart 2019

09u06 0 Lede Veel symbolischer kon de grote overwinnaar van de 67ste door storm afgelaste carnavalsstoet van Lede niet worden: de door LKV Goedemor uitgebeelde begrafenisstoet van de carnavalspop werd eerste bij de grote groepen in de categorie A. De jury zorgde er met een dubbel ex aequo voor dat elke deelnemende groep een podiumplek behaalde.

Veertien dagen nadat de stoet in Lede werd geschrapt omwille van storm werden dan toch de winnende groepen bekend gemaakt. Dat gebeurde na de filmvoorstelling van de carnavalsactiviteiten en op basis van een door elke groep ingediend dossier met foto’s, filmpjes en liedjes.

Het 25-jarige bestaan van LKV Goedemor leverde zo – en dat was van 2006 geleden – het hoogste podiumschavot op in de A-categorie. LKV Oetsjewaaa en LKV Kweetnt nog nie werden hier tweedes en derdes. Bij de B-categorie ging de eerste plaats naar zowel LKV D’Engelen en LKV Special. De tweede plaats wordt gedeeld door LKV D’Au Mollekes en LKV Just Niet. LKV Veur de Leut werd derde. In de C categorie eindigde LKV De Kontenbonkers net voor LKV De Slekketisjen. Eenzaam alleen in D werd LKV Grat Af zowel eerste al laatste.

Nu deze bijzondere editie achter de rug is, kunnen de groepen uitkijken naar de 68ste stoet in 2020. Daarvoor gaf elke groep al aan met iets volledig nieuw uit te pakken. Sommigen omdat ze creatief geen jaar kunnen stil zitten, anderen omdat hun wagen zoals afgesproken al verkocht werd. Doordat er uitzonderlijk geen verkiezingen georganiseerd worden, mogen prins De Witten, Miss Bette Wendy, Bierventje Andy, jeugdprinses Emmely en jeugdkeizer Yentl volgend jaar hun titel toch nog in de stoet van 2020 vieren.