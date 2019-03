Vicepremier Alexander De Croo deelt complimentjes uit aan bewoners, vrijwilligers en personeel van WZC Prieelshof KOEN MOREAU

01 maart 2019

16u41 0 Lede Ter gelegenheid van ‘Complimentendag’ bezocht vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) vrijdagnamiddag het woonzorgcentrum Prieelshof in Oordegem.

Directrice Els Suys zorgde voor een rondleiding, maar De Croo had vooral aandacht voor de bewoners, hun bewonersparlement en hun initiatieven. Na een uitgebreide babbel met bewoners in de cafetaria en de vrijwillige medewerkers, stelde Vic Liessens (96) de op zijn voorstel ingerichte muziekkamer voor. Vervolgens nam Alexander nog even deel aan de zangnamiddag in de beschermde afdeling, nam hij een kijkje bij het knutselen en in de fietskamer. Erg lang duurde het bezoek niet, maar de aanwezigheid van De Croo was duidelijk een leuke opsteker voor bewoners en personeel.