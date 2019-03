Vervolg afgelaste carnavalsstoet: geen prijsuitreiking, wel popverbranding KOEN MOREAU

10 maart 2019

20u22 0 Lede De carnavalisten van Lede mochten zondag omwille van de storm niet vertrekken voor de 67ste stoet door Lede. Daardoor is er geen prijsuitreiking mogelijk. Een popverbranding komt er wel.

“Maandagavond 11 maart vertrekken we zoals gewoonlijk om 20.30 uur van aan café Kaatsplein naar zaal De Bron”, vertelt voorzitter van het feestcomité Elsie Van den Abbeele. Een prijsuitreiking komt er niet. “De jury kon geen punten geven.” De popverbranding wordt wel georganiseerd. “Iedereen is dan ook welkom op het pleintje aan het politiecommissariaat.”

Voorzichtig werd ook al geopperd om de stoet op een latere datum te hernemen. Een piste die het bestuur alvast niet afwijst. “We zullen onderzoeken of het mogelijk is om onze stoet op een latere datum alsnog te laten doorgaan”, luidt het in een officieel bericht van de gemeente Lede. Ook schepen van feestelijkheden Elke Meganck (CD&V) lijkt het idee genegen. “Woensdagavond plegen we overleg met alle voorzitters van onze carnavalsverenigingen om te beslissen over enkele zaken”, geeft die alvast mee.