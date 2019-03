Vervanger Mariale Processie #M nog op zoek naar 45 volwassen mannelijke figuranten KOEN MOREAU

12 maart 2019

18u51 0 Lede Voor de massa-evocatie #M ter vervanging van de traditionele Mariale Processie in Lede begin mei zijn dringend extra figuranten nodig.

Net als voor de Mariale Processie blijkt het bijzonder moeilijk voldoende figuranten te vinden. Ondanks meerdere infovergaderingen en castings lanceren de organisatoren van #M Maria Beeld van Liefde een oproep om nog 45 mannelijke figuranten te vinden die zich voor het evenement op 3, 4 en 5 mei kunnen vrij maken om samen met hoofdacteur Lucas Van den Eynde op de planken te staan.

De poging om de tanende interesse in het Maria gebeuren te keren door voor moderne inslag met een hoogstaand visueel massaspektakel in openlucht op het dorpsplein te kiezen, loopt dus niet zo vlot als verwacht. “Heel wat mensen reageerden, maar we zitten met een overgewicht aan vrouwen en te weinig mannen. Die zijn nochtans nodig om de rol van soldaten te vertegenwoordigen”, geeft Luc Rasschaert mee.

Het massaspektakel mag dan wel de traditionele Mariale Processie vervangen, toch blijven de andere activiteiten van de jaarlijkse novene behouden. “De kaarsjesprocessie zal dus eveneens zoals gebruikelijk plaatsvinden.”

De noodoproep voor figuranten is belangrijk en dringend. “De repetities starten op zondag 24 maart en dat doen we liefst met een volledige bezetting”, luidt het. Geïnteresseerden die zich ’s avonds kunnen vrijmaken voor een vijftal repetities in maart en april, de generale repetities van 29 april tot en met 2 mei mogen dat steeds laten weten aan Luc Rasschaert via info@beeldvanliefde.be of 0479/71.96.40.

Kaarten voor overdekte plaatsen kosten 15 euro (enkel zondag nog beschikbaar) en 10 euro voor niet-overdekte plaatsen. Info en reserveren via www.beeldvanliefde.be en info@beeldvanliefde.be.