Verschillende autosturen gestolen in stationsbuurt: vooral BMW's geviseerd KOEN MOREAU

17 januari 2019

18u01 0 Lede In de buurt van het station van Lede hebben dieven in de nacht van woensdag op donderdag andermaal verschillende autosturen gestolen. Ook zanger Wim Leys werd slachtoffer.

“Toen ik ‘s morgens naar mijn auto ging, schrok ik serieus. Er was ingebroken in mijn wagen en de dieven waren er van door met het stuur van mijn BMW”, vertelt de man. In de buurt zouden een vijftal eigenaars hetzelfde ontdekt hebben. Merkwaardig genoeg gebeurde in de nacht van 30 op 31 juli vorig jaar in de stationsbuurt exact hetzelfde. Toen werden een drietal autosturen, eveneens van BMW’s, gestolen.