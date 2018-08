Vernieuwde markt herleeft met volksbal en nieuwe zaken Dorp herademt na twee jaar werken KOEN MOREAU

31 augustus 2018

20u57 1 Lede Het dorp van Lede herademt. Na twee lange jaren zijn de werken op het marktplein zo goed als voltooid. Na de jaarmarkt komt de wekelijkse markt terug en het dorp kleurt voortaan nog Italiaanser dankzij de nieuwe wijn- en cocktailbar Barolo en het nieuwe ijssalon La Dolce Vita.

Tot het allerlaatste moment waren arbeiders vrijdag in de weer om het marktplein klaar of op zijn minst toegankelijk te krijgen voor het grootse volksbal aan het einde van de zomer. “Het marmer voor de fonteinen is nog onderweg waardoor we die moesten afdekken”, vertelt schepen van Openbare Werken Robert De Mulder (CD&V).

Toch maakt hij zich sterk dat de werken voor 95 procent voltooid zijn. De lijst nog af te werken punten is indrukwekkend: signalisatie, wegmarkeringen, blindegeleidetegels, elektrische laadpalen, aanpassen van boordstenen voor de zebrapaden op de gewestweg, uitzettingsvoegen, afwerken van de fonteinen, plaatsen van banken en vuilnisbakken, het monument van de oud strijders, de verlichting en de beplanting. “Tegen de komst van de kermis op woensdag 19 september zal het meeste in orde zijn.”

De talrijke Ledenaars die opdaagden voor het Volksbal lieten het niet aan hun hart komen. Zij genoten met volle teugen van gratis drank en hapjes alsook van de aangename optredens waardoor het een gezellig samenzijn werd.

Klein Italië

Dat het nieuwe marktplein na de werken opnieuw herleeft, blijkt ook door de komst van alvast twee nieuwe zaken rond het dorp. Café De Regent aan het marktplein van Lede onderging een totale metamorfose tot de hippe wijn- en cocktailbar 'Barolo'. Iets verderop in de Nieuwstraat tegenover de zij-ingang van 'Delizie Italiane' opende Asmae Rhkhaila net het nieuw Italiaans artisanaal ijssalon 'La Dolce Vita'.

“Het wordt hier langzaam Klein Italië”, lacht Asmae. Tot de jaren 90 werkte zij in horecazaken op het dorp, maar van 2000 tot 2013 woonde ze met haar man in Italië en raakte ze verslingerd aan lekker ijs. “Begin dit jaar volgde ik in Italië een opleiding en nu maak ik hier mijn droom waar met dagvers ijs”, vertelt ze. Openingsuren zijn nog niet definitief, maar voor lekker ijs, perfecte Italiaanse koffie en ijstaarten moet je voortaan bij La Dolce Vita zijn.

Wie meer trekt heeft in Spritz, gins, cocktails, alcoholvrije mocktails, verschillende soorten wijnen per glas of fles, fingerfood, crostini, mixes of een eenvoudige spaghetti kan terecht bij Vicky Van Geem in Barolo. “De jeugd is tegenwoordig niet meer tevredenmet een Duvel of een pint. Ze drinken minder, maar willen vooral iets lekkerder. Een gat in de markt waarop ik graag inspeel”, knipoogt ze. Barolo is open op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 14 uur en op dinsdag marktdag van 9 tot 18 uur.