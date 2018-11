Verlamde klant bij hem thuis door prostituee met gemaskerde handlangers uit rolstoel gegooid en overvallen “Ik dacht dat het met mij gedaan was” KOEN MOREAU

19 november 2018

20u04 0 Lede De 39-jarige Chris De Schrijver, na een zwaar ongeval op zijn 15de verlamd en in een rolstoel, werd vrijdagavond brutaal bij hem thuis in Lede overvallen. Een meisje van plezier dat al enkele keren haar diensten verleende zag in de man een ideaal slachtoffer. Vrijdagnacht stond ze plots voor de deurcamera. Haar kompanen kwamen pas in beeld toen Chris zijn deur opende. “Ik werd meteen aangevallen”, vertelt de man.

Af en toe laat Chris een prostituee langskomen. “Mensen zullen dat misschien afkeuren of raar vinden, maar ik schaam me daar niet voor. Het is de enige manier om zo ook nog wat plezier te hebben”, vertelt de man die na een zwaar ongeval zes maanden in coma lag, door een zwaar rugletsel verlamd is en zeer moeizaam spreekt. “Het ongeval gebeurde op de Grote Steenweg in Oordegem aan Den Bok. We zaten met vier in de wagen en het was de eerste keer in mijn leven dat ik mocht uitgaan.” Na een lange revalidatie woont Chris zelfstandig in een aangepast huis. “En geregeld laat ik bezoek komen.”

Pornoster

De meeste van die meisjes vindt Chris via het internet. Zo ook L.V.. “Een pornoster en uiteraard niet haar echte naam. Ze kwam al driemaal langs en ik had geen klagen. Ze beloofde me dat ik eens zou mogen meespelen in een speciale pornofilm. ” Toen de dame van lichte zeden vrijdagavond omstreeks 23.45 uur zonder afspraak opdook voor de camera van de deurbel had Chris dan ook geen argwaan.

“Ik opende de deur, maar werd meteen afgetroefd en geschopt door twee met bivakmutsen gemaskerde mannen met zware combat shoes.” Zonder iets van medelijden keilden die Chris uit zijn rolstoel op de vloer. Het noodzakelijke transportmiddel van Chris kiepten ze om. Toen hij op de grond lag bleven ze hem afrossen. “Ik heb ze met mijn handen proberen afweren, maar dat lukte nauwelijks.” Nadien sleurden ze hem door het huis. Toen de criminelen plakband bovenhaalden en probeerden de mond van Chris af te plakken, kon hij dat wel verhinderen.

Afschieten

“Ze lieten me gewoon op de grond liggen en doorzochten op hun gemak gans mijn huis. Daar moeten ze bijna een uur mee bezig geweest zijn.” Veel konden de boeven niet vinden. “Uit mijn portefeuille haalden ze 160 euro, mijn bankkaart, kredietkaart en identiteitskaart.” Onder bedreiging gaf Chris de code. “Ik was echt bang. Een van de mannen vroeg tot tweemaal toe aan de anderen of hij zijn revolver moest halen om me af te schieten.” Zo ver kwam het gelukkig niet. Uiteindelijk vertrokken de boeven terwijl ze Chris gewoon op de grond achterlieten.

“Met heel veel moeite ben ik tot bij een telefoon gekropen en heb ik de politie en mijn ouders kunnen bellen.” Een ambulance en MUG-team kwamen eveneens ter plaatse. “Als bij wonder liep ik enkel een gekneusde rib en wat blauwe plekken op.” Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Chris beseft wel dat hij veel geluk gehad. “Ik zal in de toekomst heel wat voorzichtiger zijn vooraleer ik de deur open.” De bezoekjes afblazen zal hij wellicht niet doen. “Ik zal mij er moeten overzetten. Het lijkt misschien slecht, maar is het enige wat ik nog heb ”, besluit de man.