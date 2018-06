Verkiezingsborden van nieuwe partij beklad 13 juni 2018

02u26 0

Vandalen besmeurden drie verkiezingsborden van de nieuwe partij Lede Vlaams en Zinvol.





Een van de borden werd overschilderd met de tekst 'Lede is verdraagzaam'. "Maar dat is wat het overschilderen net niet is", reageert Filip Bauters.





De man doet dan ook een oproep om alle partijen en hun promotie respectvol te behandelen.





"In Lede aan politiek doen is geen zaak van geldbejag, maar wel van engagement en dat verdient - los van partij of strekking - respect."