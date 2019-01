Verkiezing Miss Bette en Prins Carnaval in GC De Volkskring KOEN MOREAU

08 januari 2019

17u19 0 Lede Dit weekend kiest men in Lede de een nieuwe Miss Bette en Prins Carnaval.

Voor beide titels is er slechts één kandidaat: Wendy Schepens en Jouri Van Kerckhove. Beide kandidaten brengen zaterdagavond 12 januari een show in GC De Volkskring. Zeker van de eretitels zijn ze pas wanneer ze een minimum aantal punten behalen. De deuren openen vanaf 20 uur en iedereen is welkom.