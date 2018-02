Verkeersmaatregelen tijdens stoet CARNAVAL LEDE 17 februari 2018

Vanaf 13.30 uur wordt het parcours van de stoet afgesloten voor het verkeer. De stoet gaat langs de Vijverstraat, Rammelstraat (N442), Markt (N442), Nieuwstraat, Olmendreef, Markizaatstraat, Stationsstraat, Kasteelstraat, Kasteeldreef en zo terug naar de Markt. Omwille van een vlotte doorgang is parkeren er verboden. Verkeer dat van Erpe richting Wichelen wil, moet vlak voor de Markt omrijden langs Hoogstraat, Brilstraat, Zuster Lambertinestraat, Rammelstraat en Wichelsesteenweg. In de andere rijrichting is er een wegomlegging langs de Wijstraat, die tijdelijk eenrichting wordt, Guchtstraat, ook tijdelijk eenrichting, Reymeersstraat en Grotekapellelaan.