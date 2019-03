Verkeersmaatregelen tijdens carnaval op zondag 10 maart KOEN MOREAU

08 maart 2019

15u32 0 Lede Omwille van de carnavalstoet die op zondagnamiddag 10 maart door Lede trekt, worden heel wat straten afgesloten. Ook de N442 wordt ter hoogte van het dorp enkele uren verkeersvrij gemaakt.

Voor de opstelling van de groepen worden Vijverstraat en Meirveld vanaf 12 uur afgesloten. Om 13 uur gaat ook de steenweg dicht ter hoogte van het dorpsplein. Automobilisten komende uit Erpe moeten omrijden via Hoogstraat, Brilstraat, Zuster Lambertinestraat, Rammelstraat en Wichelsesteenweg. In de andere rijrichting is er een wegomlegging langs Wijstraat, Guchtstraat, Reymeersstraat en Grote Kapellelaan. In de Wijstraat en Guchtstraat wordt tijdelijk enkele rijrichting en een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd. Ook het parcours van de stoet wordt volledig verkeersvrij gemaakt. Daardoor is geen verkeer toegelaten in Nieuwstraat, Olmendreef, Markizaatstraat, Stationsstraat, Kasteelstraat, Kasteeldreef, Markt, Vijverbroekstraat, Stationsweg en Burgemeester Coppensstraat.