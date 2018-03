Vergeten handrem: wagen in vitrine 15 maart 2018

Een Volkswagen Golf belandde woensdagmiddag kort na de middag in de vitrine van de Carrefour van Lede. De bestuurster had haar wagen aan de rechterkant van de parking aan de achterzijde van de winkel langs de Zuster Lambertinestraat geplaatst. Doordat ze bij het uitstappen vergat de handrem aan te trekken, ging de wagen aan het rollen. Hij knalde tegen de vitrine en die versplinterde in duizenden glasscherven. Niemand raakte gewond en de wagen liep geen schade op. De brandweer kwam het glas opruimen. In 2013 gebeurde een gelijkaardig ongeval met dezelfde gevolgen. (KMJ)