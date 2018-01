Verdachten opgepakt na inbraak 02u45 0

De politie van Erpe-Mere/Lede pakte drie verdachten op na een inbraak in 't Kantientje in de Nachtegaallaan in de tuinwijk achter het station van Lede. "Onze agenten merkten na de melding drie verdachten afkomstig uit de kuststreek op in het centrum van Lede die aan de beschrijving voldeden." Aangezien ze de buit nog bij zich hadden, was het misdrijf snel opgelost en werd het trio gearresteerd. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge volgt het onderzoek verder op. (FEL)