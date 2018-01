Veiligere kruispunten in schoolomgevingen 24 januari 2018

De gemeente Lede neemt maatregelen om de kruispunten van de Ommeganglaan met de Dr. Moenslaan, van de Steenstraat met de Spoorstraat en van de Stichelendries met de Ouden Heirweg in Oordegem veiliger in te richten. "We zullen de hoofdas duidelijker situeren en eventueel voorzien van dynamische snelheidsborden", aldus burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V). Filip Bauters (Vlaams Belang) betreurt de vertraging. "De aankoop van die borden heb ik meer dan een jaar geleden gesuggereerd, maar daar is nog steeds niets mee gebeurd", aldus de man. Bauters hekelt eveneens de 'zone 30' aan de school in de Steenstraat. "Liefst 98% van de passanten rijdt daar te snel. Dynamische borden zouden daar logischer zijn en indien de uitgang van de school verplaatst is naar de Hollestraat kan de 'zone 30' er beter verdwijnen." (KMJ)