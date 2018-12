Vandalisme langs Katstraat: raampjes van voordeur stukgeslagen KOEN MOREAU

09 december 2018

19u32 0 Lede Twee raampjes van een voordeur van een huis op de hoek van de Katstraat met de Ommegangstraat in Lede werden zaterdagavond vernield.

Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is. De bewoner legde klacht neer bij de politie. Een onderzoek is gestart. Getuigen mogen zich vrijblijvend melden via 053/60.64.64.