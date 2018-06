Vandalen spuiten brandblussers leeg in Villa Letha 13 juni 2018

Het leegstaande rustoord Villa Letha in Lede kreeg vandalen over de vloer. Verschillende ramen sneuvelden, brandblussers werden leeggespoten en wandeverlichting ging aan duigen.





Best vervelend gezien het leegstaande gebouw nog geregeld gebruikt wordt voor oefeningen door politie en brandweer. (KMJ)