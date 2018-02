Vader De Meersman dient klacht in tegen opgestapte schepen 14 februari 2018

02u50 0 Lede Het gemeentebestuur van Lede heeft bij deurwaardersexploot een klacht ontvangen tegen de bij Open Vld opgestapte schepen Dirk Rasschaert. Klager is Fons De Meersman, vader van de evenmin onbesproken OCMW-voorzitter Annelies De Meersman.

De aanloop naar de verkiezingen in Lede belooft een lange en modderige strijd te worden. Nadat enkele eigenaardige OCMW-beslissingen aan de oppervlakte kwamen en schepen Dirk Rasschaert "als reactie op dingen waar de Leedse liberale partij niet fier op mag zijn" ontslag nam, wordt de strijd nu verdergezet op andere manieren. Vader De Meersman diende klacht in wegens een niet-geheel vergunde verbouwing aan de boerderij van Rasschaert en gelast het college van burgemeester en schepenen een strafklacht in te dienen tegen deze illegale verbouwing. Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) nam kennis van de klacht. "We hebben onze raadsman opdracht gegeven dit verzoek te bestuderen en ons advies te geven. Het gaat in elk geval om iets uit de jaren 90 dat wellicht verjaard is en nota bene gebeurde onder het voorzitterschap van vader De Meersman. Merkwaardig dat de man er na al die jaren nu plots een probleem mee heeft." De burgervader betreurt dat er zo hard op de man wordt gespeeld. "Collega Marc Boterberg (Vlaams Belang) waarschuwde al dat een kat in het nauw rare sprongen maakt." Rasschaert laat weten dat de nodige administratieve procedures zullen gevolgd worden om de aangekaarte zaken te regulariseren of te corrigeren. Politieke gevolgen knoopt hij niet aan de klacht.





Open Vld distantieert zich van de klacht van hun gewezen voorzitter. (KMJ)