Uitstel voor trampolinepark 'Jumpstar' 07 juni 2018

Het project om de loods van busmaatschappij De Ras aan de Hoogstraat in Lede om te bouwen tot het trampolinepark 'Jumpstar' met toegang via Julius De Geyterstraat loopt vertraging op. De plannen moeten worden bijgestuurd.





"We moeten enkele zaken bijsturen wat betreft brandveiligheid. Op zich niks erg, maar openen eind augustus zit er niet in", vertelt Jill de Ras. De voorziene openingsdatum schuift daardoor enkele maanden op. "We hopen tegen november, uiterlijk december, te kunnen starten." (KMJ)