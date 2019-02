Tweedehandsbeurs in zaal Veerleheem door Gezinsbond KOEN MOREAU

28 februari 2019

18u03 0 Lede De Gezinsbond van Smetlede houdt nu zaterdag 2 maart een tweedehandsbeurs met kinderspullen en speelgoed.

Die heeft plaats in zaal Veerleheem op Smetlededorp van 14 tot 17 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.