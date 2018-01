Twee nieuwe verkavelingen 02u48 0

In de Stokstraat in Lede wil men tussen de nummers 17 en 23 een nieuwe verkaveling met elf woningen realiseren. Het betreft een duplex woning, zes halfopen bebouwingen en drie gesloten bebouwingen. De plannen liggen tot 17 februari ter inzage bij de dienst Ruimtelijk Ordening. Tot dan kunnen bezwaren en opmerkingen worden ingediend. Langs de Molenhoek in Smetlede wil men op de nummers 97 en 99 twee open bebouwingen zetten. Datum voor deze projectaanvraag is 20 februari. (KMJ)