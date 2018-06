Twee maanden rijverbod voor bestuurder met 2,6 promille 23 juni 2018

S.L. (41) uit Lede kreeg van de politierechter in Oudenaarde een geldboete van 800 euro en twee maanden rijverbod opgelegd nadat hij met 2,6 promille alcohol in zijn bloed een ongeval veroorzaakte. Op amper een kilometer van zijn woning verloor hij in een bocht de controle over het stuur en reed hij een haag binnen om tot stilstand te komen tegen een geparkeerd voertuig. "Ik was met vrienden naar het voetbal geweest", vertelde de man. "Zowel tijdens de match als op de bus hebben we wat pintjes gedronken. Helaas ben ik nadien nog in de wagen gestapt om naar huis te rijden. Het zal me in elk geval geen tweede keer overkomen."





(TVR)