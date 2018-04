Twee gewonden na zwaar ongeluk aan kruispunt Ommegang Koen Moreau

08 april 2018

17u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Lede Op een kruispunt in het Oost-Vlaamse Lede bij Aalst raakten zondagmiddag twee bestuurders gewond na een zware aanrijding. De materiële schade was eveneens aanzienlijk.

Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Hoogstraat met de Grote Kapellelaan en Ommeganglaan. Een jonge chauffeur met een Ford Fiesta die komende vanuit Erpe-Mere linksaf richting Wanzele wou afslaan, verleende zondagnamiddag omstreeks 16 uur geen voorrang aan een Audi A6 die vanuit Lede in de tegengestelde richting naar het kruispunt Vijfhuizen reed. Een botsing was onvermijdelijk.

De klap was ongemeen hard en activeerde de airbags van beide wagens. De Ford slingerde naar rechts en kwam tot stilstand op de afslaande rijrichting om naar sporthal De Ommegang te rijden. De vrouwelijke bestuurder van de Audi A6 ging als bij wonder met haar wagen tussen de elektriciteitskasten voor de verkeerslichten enerzijds en een verkeerslicht, verlichtingspaal en zitbank anderzijds. Haar wagen kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een poortje in een haag.

De mannelijke chauffeur raakte gewond aan de arm, de vrouw in het aangezicht. Beide bestuurders werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde wagens moesten getakeld worden. Terwijl de politie het verkeer regelde, maakten vrijwilligers van brandweerpost Lede de weg vrij. Door het ongeval was er lichte hinder voor het verkeer.