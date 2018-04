Tv-worstjes met korrels en klop op kop PUPPY VERGIFTIGD EN BEULEN AAN HET WERK BIJ GEITENBOER KOEN MOREAU

18 april 2018

02u48 0 Lede Geitenboer Dimitri Van De Meirssche uit Oordegemkouter heeft een dier moeten laten inslapen nadat het een slag op zijn kop gekregen had. Op Oordegemdorp werd een puppy vergiftigd. "We weten niet of iemand het op ons gemunt heeft of gewoon dieren haat."

De vijfjarige Fay Van Lancker vond maandagmiddag haar zes maanden oude puppy Sky schuimbekkend in zijn bench. "Ons hondje was voor de middag buiten geweest. Toen ik hem terug binnen riep van de afgesloten koer achter onze woning, zag ik tv-worstjes met daarop kleine blauwe korrels liggen", vertelt papa Tom. Omdat Sky geen interesse toonde, vermoedde hij dat er geen gevaar was. "Ik hield Sky nog een hele poos in de gaten, maar vertrok met een gerust hart om boodschappen te doen." Toen hij met Fay van school terug kwam, was helaas duidelijk dat het hondje wel degelijk korrels gegeten had. Meteen werd een dierenarts verwittigd en alles op alles gezet om het dier te redden. "Helaas kregen we maandagavond om 21.30 uur bericht dat Sky het niet gehaald had", vult mama Ellen De Roo aan.





Toen dochtertje Fay dat nieuws hoorde, was ze er het hart van in. "Ik begrijp niet dat iemand een puppy iets kan aandoen en mag er niet aan denken wat er gebeurd was als ons dochtertje het gif in haar mond zou gestoken hebben."





Slakkengif

Volgens de dierenarts betrof het slakkenvergif. Een week eerder vond Tom ook al een opengescheurd zakje rattenvergif. "Toen dacht ik dat een dier het per ongeluk meegebracht had naar onze tuin, maar nu weet ik wel beter." Amper een kilometer verderop werd voor de zoveelste keer op rij de geitenboerderij van Dimitri Van De Meirssche geviseerd. In oktober werden daar al poten, oren en de staart van een geitenlam en de hoorn en nagel van een kalf afgesneden met een fileermes.





Trofee

"Sindsdien bleef er altijd iemand in de buurt, maar met Pasen waren we uitzonderlijk weg en werden onze dieren andermaal losgelaten. Voorbije zondag gebeurde hetzelfde en werd een pallet melkpoeder voor de jonge geitjes en een pallet korrels opengescheurd." Maandag merkte Dimitri op dat een geit er slecht aan toe was. "Het dier had duidelijk een dreun op zijn kop gekregen, er hing een oog uit de kas, de buik was opgezwollen en de oorlabels waren - wellicht als trofee - verdwenen. Ik kon niks anders dan het dier laten inslapen." De boer schat de schade intussen op 10.000 euro. "Elke keer de dieren opgejaagd worden, daalt de melkproductie en de vernietigde palletten kosten 2.500 euro." Voorlopig is niet duidelijk wie verantwoordelijk is en of beide feiten met elkaar verband houden. De politie is een onderzoek gestart.