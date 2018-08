Treinen of treinreizigers veroorzaken twee bermbranden langs spoorlijn KOEN MOREAU

06 augustus 2018

21u15 0 Lede De brandweerposten van Lede en Aalst werden maandagavond allebei opgeroepen voor brandjes langs de spoorlijn.

Een eerste brand werd rond 20.15 uur opgemerkt in de berm langs de Spoorstraat en enkele minuten later sloegen bewoners van de Steenstraat eveneens alarm. Op die laatste plek kon een bewoner het vuur met een tuinslang onder controle houden tot de brandweer arriveerde. Uiteindelijk brandde op beide plaatsen slechts enkele vierkante meter gras weg. Vermoedelijk ontstonden beide branden door de langskomende treinen. “Een uit het raam geworpen sigaret of een vonkenregen door haperende remmen. Veel is er met deze droogte niet nodig, maar gelukkig zat er weinig wind”, aldus de brandweer.