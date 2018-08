Tractor verliest wiel FEL

11 augustus 2018

12u10 0

Het was wel even schrikken voor de chauffeur van een tractor toen zijn voertuig plots op drie wielen stond. Het rechter achterwiel was hij onderweg verloren.

Het bizarre voorval gebeurde vrijdagavond omstreeks 22.30 uur op de Leedsesteenweg op de grens van Lede met Erpe-Mere. De chauffeur kon gelukkig op enkele vrijwilligers rekenen om het zware wiel naar de zijkant van de weg te rollen. Bij het incident waren geen andere voertuigen of personen betrokken. De chauffeur van de tractor kwam er met de schrik vanaf.