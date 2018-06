Tractor schiet vooruit in huisgevel 25 juni 2018

02u33 0

Langs Hoging in Oordegem is zaterdagmiddag omstreeks 14 uur een tractor met kar tegen de zijgevel van een huis gereden. De muur stortte net niet in. De tractor stond voor het zijstraatje naar Sourz Augurken geparkeerd in de richting van Lede. Bij het starten stond het gevaarte nog in versnelling. Nog voor de bestuurder begreep wat er gebeurde schoot de tractor met aanhangwagen de weg over, reed een paaltje uit en knalde in de gevel. "Binnen in mijn keuken is alles opgeschoven en de muur puilt naar binnen uit. Aangezien het een enkele muur is, wordt dit slopen en herbouwen", aldus de bewoonster. Manschappen van brandweerpost Lede stutten de gevel om verder instorten te voorkomen. (KMJ)