Topmuzikante Marie verovert Europa (met haar vedel) 02 februari 2018

02u31 1 Lede De uit Oordegem afkomstige en naar Zwitserland verkaste topmuzikante Marie Verstraete (31) reist Europa rond om overal optredens te geven. Donderdag speelt ze voor een uitverkochte Bijloke in Gent, maar woensdag staat ze op de planken in haar geboorteplaats Oordegem. "Nadien reis ik door naar Venetië", vertelt ze.

Na universitaire studies in Duitsland belandde Marie Verstraete, dochter van een huisartsenkoppen uit Oordegem, uiteindelijk in het Zwitserse Bazel. "Door mijn interesse in Middeleeuwse muziek is dit de perfecte plaats", luidt het. Verstraete geeft intussen muziekles blokfluit en speelse muziekinitiatie voor baby's en peutertjes. "Ik geniet hier met volle teugen en kan mijn passie nu ook doorgeven." Daarnaast maakt ze intussen deel uit van het muziekensemble 'Ensemble Isabella'.





Vedel

Met haar blokfluit en een middeleeuwse vedel, de voorloper van de Viola da Gamba en koningin van de instrumenten in de Middeleeuwen, brengt ze op woensdagavond 7 februari met haar groep bourgondische chansons uit de gouden 15de eeuw die nog nooit in de kerk van Oordegem te horen was. "Ik kijk er naar uit om te doen wat ik graag doe en iedereen is welkom", vertelt ze. Kaarten voor het concert op 7 februari kosten in voorverkoop 10 euro en zijn te verkrijgen bij de gemeentelijke academie voor muziek en woordkunst van Lede, bij Davidsfonds Oordegem en via 09/366.16.10. De avond zelf betaal je 12 euro.



(KMJ)