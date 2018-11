Toekomstig schepen Heestermans (Groen) blijft oppositie voeren KOEN MOREAU

26 november 2018

18u00 0 Lede Bart Heestermans (Groen) mag vanaf januari dan wel schepen worden in Lede, toch blijft hij in de gemeenteraad oppositie voeren.

In oktober stelde de man nog dat het budget van 126.000 euro voor het isoleren en vervangen van het buitenschrijnwerk van Huize Moens bijzonder duur was en overeenkwam met een klein huis. Deze maand stelde Heestermans zich openlijk vragen bij het prijskaartje van 348.130 euro voor het plaatsen van LED-verlichting in sportcomplex De Ommegang, zaal De Bron en Huize Moens. De beslissing om bewakingscamera’s aan het Markizaat te plaatsen, steunde Heestermans evenmin. “Ondanks de camera’s aan het stations gebeuren daar ook nog steeds fietsdiefstallen”, stelde hij.