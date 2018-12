TiniTiaTief organiseert 90's happening in GC De Volkskring KOEN MOREAU

19 december 2018

13u51 1 Lede Op zaterdag 22 december keert Lede terug in de tijd, meer bepaald naar de jaren 90. Dat is althans de bedoeling van vzw TiniTiaTief die uitpakt met een 90's happening in GC De Volkskring.

“Onze avond begint met The Crowd. Een covergroep die ons de meest memorabele pop & rock classics, volledig live, brengt en op de koop toe uitpakt met een 90's rock special met gastzanger Jasper Van Hauwermeiren”, vertelt organisator Wouter De Bruycker. “Nadien neemt discobar Neffest over met een alternatieve 90's rock dj-set tot in de vroege uurtjes.” Bezoekers worden in de watten gelegd. “We voorzien voor iedereen een gratis gadget en wie en zichtbare nineties band-T-shirt draagt, krijgt daar nog een gratis drankbon bovenop.” De deuren openen om 20.30 uur. The Crowd start om 21.30 uur en discobar Neffest om 23 uur. Einde om 3 uur. Tickets enkel aan de kassa voor de prijs van 4 euro.