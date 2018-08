Tijdelijke oplossing afgekeurde OCMW-gebouwen verder weg dan ooit KOEN MOREAU

29 augustus 2018

17u21 0 Lede Het OCMW-gebouw in de Kasteeldreef is niet langer bruikbaar. Het gebouw is zo goed als volledig afgekeurd. Het regent binnen en minstens twee lokalen zijn wegens schimmel buiten dienst. Desondanks raakt politiek Lede het niet eens over een oplossing.

Oorspronkelijk, in 2016, klonk het dat er binnen de zes maanden containers aan het Markizaat konden staan. De kostprijs van die oplossing fluctueerde van 300.000 euro, naar 1,2 miljoen euro, naar 800.000 euro om nu te stranden op een bedrag van 515.000 euro. In elk geval veel geld voor een oplossing die slechts 5 jaar bruikbaar is en waarvoor de gemeente Lede – omwille van de verstoring van het historisch uitzicht - geen bouwvergunning toekende en waartegen het OCMW intussen in beroep ging. De verdeeldheid is dus groot.

Lede Personeel is de dupe

Desondanks willen alle politieke partijen zo snel mogelijk een oplossing voor het huisvestingsprobleem. Alleen raken ze het niet eens over de manier waarop en de prijs waartegen dat moet gebeuren. Dat bleek andermaal tijdens de OCMW-raad dinsdagavond waar Open (Vld) Lede en N-VA loodrecht tegenover CD&V en Groen stonden. De eersten wilden de bestelling van de containers uitstellen terwijl de tweede groep de procedure tot bestelling stopzette. Hoe het nu verder moet weet niemand. Wellicht zal het tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober duren vooraleer dit dossier gedeblokkeerd raakt. Tot zo lang blijft het behelpen voor het personeel van het OCMW van Lede.