Theater Rosie viert vijftiende verjaardag 24 april 2018

Enkele enthousiaste toneelleerlingen van het Stella Matutinacollege startten in 2008 als oud-leerlingen het theatergezelschap Rosie. Dit jaar vieren ze hun vijftiende verjaardag. Dat doen ze op de planken met het stuk 'Met vuur spelen' op 27 en 28 april om 20 uur en op 29 april om 19 uur in GC De Volkskring, en met initiatielessen in mei. Meer info op www.theaterrosie.be en de Facebookpagina 'Theater Rosie'.





(KMJ)