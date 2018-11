Theater Rosie brengt muzikaal #metoo-stuk 'Zomertrilogie' in GC De Volkskring KOEN MOREAU

14 november 2018

19u52 0 Lede Tien acteurs, zes muzikanten, en drie zangers brengen dit najaar in Lede met Theater Rosie ‘Zomertrilogie’ van Carlo Goldini.

Dat stuk in een regie van Jean-Pierre D’Hondt gaat over de nieuwe rijken van Livorno die op reis gaan naar het mondaine vakantieoord Montenero. Dat blijkt een slangekuil aan intriges en liefdesaffaires te zijn. En als het geld op is, moet iedereen terugkeren. Een hedendaags muziektheaterstuk in het #metoo-thema dat toont dat we in 250 jaar nauwelijks veranderd zijn. Voorstellingen op vrijdag 30 november, zaterdag 1, zondag 2 en maandag 3 december 2018 in GC De Volkskring. Info en tickets via www.theaterrosie.be.