Tentoonstelling over aprilvissen en paashazen 06 april 2018

Verzamelaar Marc Schockaert exposeert met medewerking van Heemschut Lede postkaarten over aprilvissen en paashazen. Deze unieke tentoonstelling staat opgesteld in de bibliotheek van Lede waar ze vanaf 3 april tot eind april te bezichtigen is. (KMJ)