Telex CARNAVAL LEDE 17 februari 2018

Als voorafje voor de carnavalsstoet van morgen, is er deze middag vanaf 13 uur kindercarnaval in zaal De Bron. De Orde van de Leedse Hovaardige Boer zorgt met clown Jaspie voor een mooie opwarming en nadien wordt het jeugdprinsenpaar verkozen. Kandidaten daarvoor zijn Emmely Boeykens (13) van 'D'au Mollekes en Yoni Brantegem (15) van LKV Just Niet. Wegens de werken aan de Markt is de karamellenworp dit jaar om 18 uur aan de parking van De Bron. Als hoofdprijs kan je een Gouden Boerke geschonken door het Prinsenhof en goudsmid Bart Oste bemachtigen. Om 20.30 uur draagt burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) zijn macht symbolisch over aan prins Ponnetibi. Die mag vervolgens zondag om 15.30 uur de 66ste stoet openen. De stoet is overigens integraal live te beluisteren en te bekijken via Radio Lede.





Op Boerenmaandag eindigt carnaval om 21 uur met de prijsuitreiking in De Bron en aansluitende popverbranding aan het voormalig rustoord Villa Letha.