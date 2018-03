Tegen geparkeerde wagens 13 maart 2018

02u44 0

Een jonge ietwat overmoedige chauffeur is vrijdagavond net voor middernacht in de Steenstraat in Lede met zijn sportieve BMW in het decor beland. Helaas raakte de wagen daarbij drie geparkeerde voertuigen. Die liepen allen vrij veel schade op, maar gelukkig raakte niemand gewond. (KMJ)