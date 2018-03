Takelwagen tegen gevel na slippartij 19 maart 2018

02u30 0

In de Hoogstraat van Lede is zaterdagochtend een takelwagen met achterop een wagen tegen een gevel beland. De takelwagen ging aan het schuiven op het gladde wegdek waarop de chauffeur moest kiezen tussen enkele geparkeerde wagens of de gevel van een huis. De chauffeur ging voor de laatste optie. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond. (KMJ)