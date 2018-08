Tak in elektriciteitskabels en riooldeksel dat omhoog komt: brandweer moet meermaals uitrukken door onweer KOEN MOREAU

08 augustus 2018

09u00 1 Lede Door het hevige onweer in de nacht van dinsdag op woensdag moest brandweerpost Lede meermaals uitrijden.

In de Broeder De Saedeleerstraat duwde het water het riooldeksel opnieuw omhoog. Even verderop in de straat belandde een stevige tak tussen de elektriciteitskabels. De brandweermannen van Lede boden voorts ook bijstand op de E40 in Aalst, waar wateroverlast was. Ook hielpen ze bij interventies voor een ingestorte schoorsteen in Hofstade en een oververhitte oven bij Tupperware in Aalst.