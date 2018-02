Supporters bobsleester uit de bol na dolle slotrun 22 februari 2018

Lede De supporters van de Leedse boobsleester An Vannieuwenhuyse gingen gisteren uit de bol na de vierde en laatste run van het Belgische duo op de Olympische Spelen in Zuid-Korea.

Zij hadden net als dinsdag verzamelen geblazen om de twee runs op groot scherm te bekijken in De Bron in Lede.





Na dag één stond het duo op een vijftiende plaats en na de derde run zakten ze zelfs nog een plaats dieper, ver weg van de beoogde twaalde plaats dus. Meteen na de vierde en laatste run klaarde de hemel weer op in Lede. "Dit is hun snelste run. Misschien kunnen ze hun verloren plaats misschien weer innemen", klonken de supporters hoopvol. Naarmate de wedstrijd vorderde stegen de verwachtingen. "Dertiende, dat is echt een prachtige prestatie. Nu trekt An op vakantie naar Australië, maar bij haar thuiskomst willen we haar toch in de bloemetjes zetten", beloven de supporters. (FEL)