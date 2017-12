Subsidies voor kinderdagverblijven en onthaalouders 02u33 0

In navolging van de gemeente Erpe-Mere gaat nu ook de gemeente Lede een projectsubsidie toekennen aan initiatieven die kinderopvang verzorgen voor baby's en peuters. "Door onze samenwerking met het 'Huis van het Kind' in Erpe-Mere kregen we de terechte vraag van onze kinderdagverblijven en onthaalouders om een gelijkaardige tegemoetkoming te voorzien", vertelt schepen van jeugd Elke Meganck (CD&V). Voortaan kunnen alle door Kind&Gezin erkende opvanginitiatieven in Lede jaarlijks een subsidie van 25 euro per kindplaats aanvragen. "We voorzien 5.500 euro om zo opvang dicht bij huis in Lede te kunnen ondersteunen." (FEL)