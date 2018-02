Straat afgesloten door olie en vorst 09 februari 2018

De Overimpestraat in Lede was woensdagavond een hele poos afgesloten. Oorzaak was een mazoutspoor. Vrijwilligers van brandweerpost Lede spoten het goedje weg, maar het water vroor aan en zorgde voor een gevaarlijk glad wegdek. De gemeentelijke stroodiensten werden opgevorderd en pas toen de weg opnieuw veilig was, werd de straat opnieuw opengesteld voor het verkeer. (KMJ)