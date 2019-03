Storm verpest carnaval: stoet in Lede wellicht zonder wagens, in Ninove wordt parcours ingekort Koen Moreau

10u27 9 Lede De carnavals van Lede en Ninove dragen de gevolgen van de storm. In Lede mogen wellicht geen wagens uitrijden, in Ninove wordt het parcours ingekort en mogen carnavalisten niet op de wagens staan

De voorspelde storm met rukwinden tot 120 km/u in combinatie met praalwagens lijkt een te risicovolle combinatie. “Hoogstwaarschijnlijk gaan de wagens niet mogen uitrijden, maar we zoeken sowieso een alternatief om toch nog iets te laten uitgaan”, vertelt voorzitter van het gemeentelijk feestcomité Elsie Van den Abbeele. De reclamestoet rijdt in elk geval wel uit. Voor de praalwagens blijft het afwachten. Een definitieve beslissing is er nog niet. “Om 13 uur komt de veiligheidscel nogmaals samen. Alle wagens worden wel aan de vorming verwacht”, luidt het.

In Ninove worden ook maatregelen genomen voor de stoet. Het parcours wordt ingekort, de praalwagens moeten in de laagste stand en carnavalisten mogen niet op de wagens.