Statuten en samenstelling seniorenraad gewijzigd Koen Moreau

17 juli 2018

10u56 1 Lede De verschillende seniorenbonden van Lede hebben voortaan een identieke inbreng in de seniorenraad.

“Het aantal afgevaardigden staat niet langer in verhouding tot het aantal leden aangezien men er nu al nauwelijks in slaagt voldoende afgevaardigden te vinden”, vertelt bevoegd schepen Stijn Wille (Open Vld). De toename van losse burgers die hun stem willen laten horen, wordt eveneens opgevangen. “Dergelijke geëngageerde mensen zijn welkom. Samen kunnen ze wel maximum voor 1/3 wegen op stemmingen.” Agendapunten moeten wel nog steeds per brief worden ingediend.