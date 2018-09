Startavond rond Mariaal Massaspektakel #M ter vervanging van Mariale Processie KOEN MOREAU

05 september 2018

00u00 0 Lede De organisatoren van de Mariale Processie van Lede geven vrijdagavond 7 september meer uitleg over de koerswijziging die zij maken. Vorig jaar werd beslist om niet langer een Mariale Processie te organiseren, maar te kiezen voor een hoogstaand visueel massaspektakel in openlucht op het dorpsplein.

"Op die manier willen we de brug slaan tussen de traditionele processiegetrouwen en de nieuwe generaties die we niet meer bereikten", aldus voorzitter Luc Rasschaert. Voor de opvoering van het moderne spektakel met klassieke en de meest-gesofisticeerde theatertechnieken van dit moment op te voeren, zijn nog vrijwilligers nodig. "We zoeken acteurs, figuranten, zangers, dansers, decorbouwers, kostuum- en grimemedewerkers, promoboys en -girls, onthaalmedewerkers, administratieve krachten, cateringliefhebbers en iedereen die op één of andere manier zijn steentje wil bijdragen." Wie meer wil weten, is welkom tijdens de vrijblijvende startavond nu vrijdag 7 september om 20 uur in GC De Volkskring aan de Kasteeldreef in Lede.