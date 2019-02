Stal Fonck schittert tijdens VLP Club Battle 2019 op Flanders Horse Expo KOEN MOREAU

26 februari 2019

Lede Vier jonge getalenteerde ruitertjes zetten het voorbije weekend Stal Fonck uit Oordegem op de kaart.

Lili Michiels, Merel De Vetter, Maaike Van Langenhoven en Jutta Van Impe vertegenwoordigden de familiale manege tijdens de VLP Club Battle 2019 op Flanders Horse Expo. “De meisjes vormden ze een hele sterkte combinatie van twee dressuurruiters en twee jumpingruiters. Samen reden ze bovendien een fantastische proef”, vertellen Eveline en Frederic Fonck.

Een volledige verrassing was het resultaat niet. “Deze vier jonge ruitertjes toonden zich al uitmuntend tijdens ons wintercriterium en mochten daardoor nu in de hoofdpiste rijden.” Op zich al een mooi gegeven waarvoor een honderdtal supporters present tekenden. “Iedereen was dan ook enorm fier op de selectie en het resultaat maakte de deelname aan de expo extra fijn!”