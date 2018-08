Sport & Nering maakt er sportieve en muzikale kermis van KOEN MOREAU

21 augustus 2018

16u05 0 Lede Sport & Nering Oordegem organiseert tijdens het voorlaatste weekend van augustus meerdere wielerwedstrijden, een kermisfuif en een muzikaal optreden.

Komende zaterdag 25 augustus is er om 15 uur een wielerwedstrijd op open omloop voor elites zonder contract en beloften. Om 18.30 uur rijdt de publiciteitskaravaan uit voor de zeventiende Grote Prijs Benoni Van De Steen. Dit criterium voor Oordegemnaren en clubs uit Groot-Lede start om 19.30 uur. Aansluitend is er om 21.30 uur een kermisfuif in de feesttent op Oordegemdorp. Maandagavond 27 augustus is er om 20 uur een optreden van De Toâpe Geraapte, en op dinsdag 28 augustus wordt om 16 uur een wielerwedstrijd voor elite zonder contract gereden. De toegang tot de tent is gratis.