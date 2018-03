Spoorwegbruggen terug open voor verkeer 31 maart 2018

03u16 0

De werken van Infrabel ter hoogte van de spoorwegbruggen over de rechtstreekse lijn Gent-Brussel in Oordegem zijn voltooid. Daardoor is het, ondanks de werken aan de Grote Steenweg N9, mogelijk om langs Hoging van Oordegem naar Vlierzele en omgekeerd te rijden. Zonder meer een mooi paasgeschenk voor de inwoners en lokale handelaars. (KMJ)