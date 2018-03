Spoorwegbrug tot eind maart dicht 08 maart 2018

Door de waterwerken die Infrabel uitvoert ter hoogte van de spoorwegbrug aan de Ouden Heirweg in Oordegem wordt de doorgang ter hoogte van de spoorwegbrug vanaf maandag 12 maart afgesloten voor alle verkeer. Bedoeling is om een extra inspanning te leveren zodat de brug eind deze maand, dus dubbel zo snel als oorspronkelijk gepland, terug open kan voor het verkeer. Het traject via de brug wordt dan ook druk gebruikt wegens de werken aan de Grote Steenweg. (KMJ)