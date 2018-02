Spoorwegbrug tijdelijk weer open 06 februari 2018

Als het weer meezit, gaat de spoorwegbrug tussen Hoging en Ouden Heirweg in Oordegem vanaf nu vrijdag tijdelijk weer open. Dat is nodig, want vanaf dan zal het niet meer mogelijk zijn van en naar Oordegemkouter te rijden vanaf de Grote Steenweg N9. Door het openstellen van de Ouden Heirweg kunnen automobilisten vanuit Aalst via Stichelendries toch het centrum van Oordegem bereiken. Van 29 februari tot 23 maart wordt de brug weer afgesloten voor rioleringswerken. (KMJ)