Spooroverwegen afgesloten 15 juni 2018

Automobilisten, fietsers en voetgangers moeten volgende week rekening houden met afgesloten spooroverwegen in Lede. Maandag 18 juni is dat het geval voor de overweg in de Sasstraat, dinsdag 19 juni voor de overweg in de Blomstraat en woensdag 20 juni voor de overweg in de Heiplasweg. (KMJ)